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Подозреваемого в краже средств личной гигиены ищут в Тюмени

Происшествия, 15:51 29 марта 2025

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже из магазина, разыскивают правоохранительные органы в Тюмени. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники отдела полиции № 1 Тюмени устанавливают личность мужчины, который похитил похитил средства личной гигиены в магазине "Пятерочка" по ул. Пермякова, д. 77.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 27-01-00, либо 102.

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# кража , розыск

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