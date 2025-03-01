Подозреваемого в краже средств личной гигиены ищут в Тюмени
Подозреваемого в краже из магазина, разыскивают правоохранительные органы в Тюмени. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.
Сотрудники отдела полиции № 1 Тюмени устанавливают личность мужчины, который похитил похитил средства личной гигиены в магазине "Пятерочка" по ул. Пермякова, д. 77.
Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 27-01-00, либо 102.