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В Увате размыло береговую дамбу

Общество, 10:02 20 августа 2020

www.uvatregion.ru

На береговой дамбе в Увате частично размыло четыре ряда плит в течение нескольких дней. В высоту это составляет около шести метров, в длину – 40 метров. Разрушения произошли у основания дамбы в самой широкой ее части. Предварительный осмотр показал, что повреждено около 25-30% откоса, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Всего для укрепления дамбы проложено 12 рядов плит. На данный момент угрозы подтопления населенному пункту нет.

19 августа дамбу посмотрели первый заместитель главы района Дмитрий Колунин, специалист сектора по ГО и ЧС Александр Огородников, руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вячеслав Амышев.

В оперативном порядке определяется техническое решение и рассчитывается стоимость ремонта гидротехнического сооружения. В перспективе будет проведена корректировка проекта и направлена заявка на финансирование капитальных работ.

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# дамба , Уватский район

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