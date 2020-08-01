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Тюменцам расскажут, почему модно смотреть документальное кино

Общество, 08:21 21 августа 2020

центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (архив) | Фото: центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (архив)

Тюменский продюсер Анна Румянцева выступит с лекцией на тему "Массовая рефлексия или почему модно смотреть документальное кино" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 августа в 17 часов 30 минут, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Анна Румянцева — исполнительный продюсер и руководитель направления по работе с кинопроектами продюсерского центра Бaza. Выпускница Академии Н.С.Михалкова. В ее фильмографии — музыкальные видео, документальные диджитал-проекты, короткометражные и полнометражные фильмы, а также победы в грантовых конкурсах и фестивалях.

Кинематографисты и любители документальных фильмов узнают, почему растет интерес к документальным лентам и какую роль в этом играют YouTube-блогеры, в чем разница в производстве документального и игрового кино и почему документальные фильмы на больших экранах — редкость.

Количество мест на лекции ограничено. Участие бесплатное. Записаться можно по телефонам Музейного комплекса им. И. Я. Словцова: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

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# культура , лекция , Медиаполис

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