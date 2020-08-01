Скульптуру лебедей установили в Ишиме к столетнему юбилею Первомайского сквера

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Парковую скульптуру лебедей установили в Первомайском сквере Ишима. После демонтажа композиции из Железнодорожного сквера она хранилась на даче обувной фабрики и была подарена городу Виктором Степановым.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор музея Петра Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, Виктор Степанов сохранил множество демонтированных после развала СССР скульптур советского периода 50-60-х годов. И уже три из них вернул городу. Все они установлены в сквере Первомайском.

"Лебеди – это детство многих из нас. Не так давно в популярном и закрытом впоследствии Железнодорожном парке Ишима располагались пруд, фонтан и скульптура лебедей. Уверена, что горожанам будет очень приятно увидеть старых друзей вновь!" - подчеркнула Надежда Проскурякова.

По ее словам, музейщики мечтают о том, чтобы музефицировать Первомайский сквер – сделать его сквером Советской истории, музеем под открытым небом. В этом вопросе работников культуры поддерживает глава Ишима Федор Шишкин, который дал добро на установку памятника и помог в организационных вопросах.

На сегодняшний день в Первомайском сквере располагаются бронзовый памятник Ленину и памятный знак воинам-интернационалистам, а также винтажные парковые скульптуры трактористки, матери с ребенком и лебедей. По информации пресс-службы городской администрации, в ближайшее время ретро-фигуру отреставрируют, у нее появится современный постамент. Эта скульптурная композиция привлечет в парк молодоженов на свадебные фотосессии.

В планах музейных работников - установить в парке старинный автомат для газировки и телефонную будку советских времен, а также сохранившийся в бывшем Доме пионеров бюст Ленина.

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Инна Кондрашкина