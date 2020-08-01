Югорские спасатели вытащили мужчину, которого засосало в грязь

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Спасти мужчину, застрявшего в грязи на берегу протоки Юганская Обь возле Нефтеюганска, удалось огнеборцам 54-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Югре только с помощью спецоборудования утром 19 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонок от очевидца поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу города около семи часов. Он сообщил, что в районе пирса на берегу реки мужчина застрял в грязи и самостоятельно выбраться не может. Сколько времени он провел в таком состоянии неизвестно.

С помощью спасательной веревки пожарные подняли пострадавшего на пирс и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.