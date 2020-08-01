Задержаны жители Татарстана, взорвавшие банкоматы в Тюменской области

| Фото: gibdd.ru | Фото: gibdd.ru

Четверо жителей Татарстана, подозреваемых в совершении серии краж из банкоматов в Тюменской области, задержаны. Они находились в розыске с конца июля 2020 года, сообщает региональное управление МВД России.

Злоумышленники в Увате в конце июля 2020 г., закачав в банкомат газ, совершили его подрыв, похитили более 900 тыс. рублей. В августе на территории Тобольского района они, перекусив решетки на окнах здания "Почты России", проникли внутрь помещения, подорвали банкомат. В устройстве находилось более миллиона рублей. Довести до конца преступление не смогли, так как сработала сигнализация.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области и инспекторы ГИБДД во время задержания жителей Татарстана обнаружили в автомобиле оборудование, с помощью которого те совершали преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.

Расследование продолжается.