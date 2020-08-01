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Тюменским ветеранам вручили мобильные телефоны с бесплатной связью

Общество, 17:43 20 августа 2020

duma.tyumen-city.ru

Партию мобильных телефонов с бесплатной сотовой связью передали участникам Великой Отечественной войны депутаты Тюменской городской думы в рамках всероссийской акции "Телефоны - фронтовикам" совместно с членами общественного движения "Волонтеры Победы".

Депутат Николай Моисеев вручил подарки пяти ветеранам.

"Я рад возможности вновь повстречаться с фронтовиками, вручить им телефоны и пожелать крепкого здоровья", - отметил он.

Надежде Ачкасовой удалось пообщаться с двумя ветеранами. Депутат отметила, что у каждого из фронтовиков удивительная и непростая судьба.

Оксана Величко участников войны навестила совместно с представителями региональной организации Всероссийского общества слепых. Помимо телефонов, депутат вручила ветеранам продуктовые наборы.

"Мы не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши земляки во имя свободы, чести, достоинства и благополучной жизни. Тех, кто трудился и воевал в годы войны, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память об их ратных и трудовых подвигах", - отметила Величко.

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# акции , ветераны , гордума , Надежда Ачкасова , Николай Моисеев , Оксана Величко , сотовая связь

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