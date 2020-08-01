Репродукции картин выставят ко Дню флага в художественной школе в Тюмени

| Фото: из сообщества "Детская художественная школа им. А.П. Митинского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Детская художественная школа им. А.П. Митинского" во ВКонтакте (архив)

Выставка репродукций картин известных российских художников "России — гордость, честь и слава!" откроется ко Дню государственного флага РФ в детской художественной школе им. А.П. Митинского (ул. 50 лет Октября, 39/4) в Тюмени 21 августа.

Небольшая экспозиция разместится в фойе. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора детской художественной школы им. А.П. Митинского Татьяна Сергейчук, здесь можно увидеть репродукции картин XVIII, XIX, XX веков. Выбраны известные художники, такие как Илья Репин, Иван Айвазовский. На полотнах изображены исторические события и личности, связанные с государственной символикой.

"Есть репродукции картин, на которых изображены различные фрегаты, украшенные российском флагом. На полотнах Айвазовского тоже изображены корабли, на которых присутствует государственная символика", — добавила Татьяна Сергейчук.

Детей, которые учатся в пришкольном лагере, ждут экскурсия и мастер-класс по созданию образа флага. Тюменцы, которые интересуются искусством, могут посетить выставку репродукций с соблюдением требований безопасности — необходимо надеть маску.

Выставка будет работать 21 и 22 августа с 9 до 17 часов.

Инна Пахомова