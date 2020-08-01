В донорскую субботу тюменцам раздадут ленточки с триколором
Ленточки-триколоры вручат тюменским донорам, которые придут пополнить банк крови, на областную станцию переливания (ул. Энергетиков, 35) в Тюмени 22 августа.
Здесь заготовили 120 ленточек. Примерно столько доноров ежедневно приходят на станцию для сдачи компонентов крови, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
"За последнее время поток доноров несколько снизился, а потребность из-за возобновления плановой помощи в больницах начала расти. Поэтому снова возвращается практика проведения акции "Донорская суббота". Первая совпадает с Днем государственного флага России. Поэтому доноры получат ленточку в цветах российского флага", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
По ее словам, ранее в День России на станции переливания крови проходила аналогичная акция.
"Мы думаем, что добрая традиция так символично отмечать людей, которые спасают жизни других, будет продолжена", - заключила она.
Отметим, пополнить банк крови 22 августа можно с 8 до 13 часов.
Инна Пахомова