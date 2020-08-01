В донорскую субботу тюменцам раздадут ленточки с триколором

| Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте (архив)

Ленточки-триколоры вручат тюменским донорам, которые придут пополнить банк крови, на областную станцию переливания (ул. Энергетиков, 35) в Тюмени 22 августа.

Здесь заготовили 120 ленточек. Примерно столько доноров ежедневно приходят на станцию для сдачи компонентов крови, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"За последнее время поток доноров несколько снизился, а потребность из-за возобновления плановой помощи в больницах начала расти. Поэтому снова возвращается практика проведения акции "Донорская суббота". Первая совпадает с Днем государственного флага России. Поэтому доноры получат ленточку в цветах российского флага", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, ранее в День России на станции переливания крови проходила аналогичная акция.

"Мы думаем, что добрая традиция так символично отмечать людей, которые спасают жизни других, будет продолжена", - заключила она.

Отметим, пополнить банк крови 22 августа можно с 8 до 13 часов.

Инна Пахомова