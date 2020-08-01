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Служебная собака раскрыла кражу кедровых шишек в Югре

Происшествия, 17:54 20 августа 2020

управление МВД России по ХМАО | Фото: управление МВД России по ХМАО

Служебная собака по кличке Зирка раскрыла кражу кедровых шишек в Нижневартовском районе Югры, сообщает управление МВД России по автономному округу.

Сообщение от жителя с. Покур 1984 года рождения о том, что из его металлического вагончика, расположенного у дома, похищено 9 мешков с кедровыми шишками, общим весом порядка 162 кг поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нижневартовский". Сумма ущерба, причиненного гражданину, составила более 2 тыс. 500 рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали двоих несовершеннолетних 2002 года рождения, которые признались в содеянном. В поиске большую роль сыграла служебная собака по кличке Зирка, которая по следу привела к гаражу, где подростки хранили украденные шишки.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Похищенное полицейские вернули потерпевшему.

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# кража , трудные подростки , УМВД России по ХМАО

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