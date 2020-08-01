Новую спортплощадку строят в Сладковском районе

администрации Никулинского сельского поселения администрации Никулинского сельского поселения

Новую многофункциональную спортивную площадку строят в селе Никулино Сладковского района при поддержке регионального бюджета. Она будет сдана в эксплуатацию к концу сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила глава Никулинского сельского поселения Сладковского района Алла Забелина.

"Проект по благоустройству – строительство детской спортивной площадки - в этом году направили в региональное правительство на оказание поддержки. Наш проект получил одобрение, было выделено 1 миллион 400 тысяч рублей – субсидия из областного бюджета, плюс помощь от СПК "Таволжан" и средства местного бюджета", - говорит она.

Подрядчик – тюменская компания - смонтировала оборудование на площадке, которая расположена у местного Дома культуры. Футбольные ворота и баскетбольные щиты установлены. Есть детский комплекс с полосой препятствия, четыре тренажера, орудия для занятий воркаутом, додекаэдр для скалолазания. Все это приобреталось с учетом пожелания местных жителей, отмечает глава сельского поселения. В ближайшее время поступит ограждение.

Открытие площадки пройдет в конце сентябре. Данная площадка – вторая в селе. К 165-летию Никулино, в 2016 году детский городок открыли на территории школы.

Накануне нового учебного года глава поселения вместе с главой района провела инспекцию в детсаду, школе. 40 детей посещают детсад, который начал работу в полном объеме с 20 августа. Термометрия, санитарная обработка, проветривание помещений – все выполняется, заметила Алла Забелина.

"Школа готова к приему учеников. В этом году приходит молодых педагог, которому вручим ключи от муниципального служебного жилья", - добавляет глава поселения.

Большим событием для жителей Никулино станет водопровод, которого селяне ждали три года. На днях подрядная организация заедет на объект. До 22 октября – срок окончания контракта - работы по водоснабжению села должны быть выполнены. Три улицы, примерно 12 км, плюс подводы к домам – такой объем работ им предстоит выполнить в оптимальный срок.

Алла Забелина 10 лет возглавляет Никулинское сельское поселение. В 2020 году пройдут выборы главы. Вначале в поселении, с численностью 563 человека будут выбирать депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. А 16 сентября новый созыв четвертой думы выберет главу Никулинского поселения. Алла Забелина планирует подать свою кандидатуру, претендовать на пост руководителя муниципального образования.

Анжела Лебедева