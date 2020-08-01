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Тобольская семья принимала поздравления с рождением тройни

Общество, 18:38 20 августа 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Семья Костяковых из Тобольска принимала поздравления с рождением тройни от главы города Максима Афанасьева 20 августа. Тройняшки появились на свет в областном Перинатальном центре 14 июля.

"Поздравил семью Костяковых с рождением тройни! Это чудесное событие произошло 14 июля в областном перинатальном центре. Сейчас Вадим, Данил и Маргарита вернулись домой в Тобольск. У супругов уже есть два сына, Егор и Роман, которые очень обрадовались такому солидному пополнению своих рядов", - об этом глава Тобольска написал в своем аккаунте в Instagram.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram ﻿

Как заметил Максим Афанасьев, рождение тройни - удивительное событие в городской жизни, которое происходит не часто. Последний раз тройняшки в Тобольске рождались 4 декабря 2015 года.

"Ещё раз от всей души поздравляю Анну Алексеевну и Александра Владимировича с этим прекрасным событием", - сказал глава города.

Анжела Лебедева

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# Тобольск , тройняшки

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