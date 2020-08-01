Духовой оркестр МЧС даст концерт в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте
Концертную программу ко Дню государственного флага России подготовили духовой оркестр Главного управления МЧС по Тюменской области и Тюменское концертно-театральное объединение.
Она начнется на площади 400-летия Тюмени 22 августа в 13 часов, сообщают организаторы.
Сценой для музыкантов станет лестница Тюменского драматического театра. На 40-минутном концерте духовой оркестр исполнит известные патриотические композиции. Увидеть выступление приглашают жителей и гостей Тюмени.