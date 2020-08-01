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Духовой оркестр МЧС даст концерт в Тюмени

Общество, 12:37 21 августа 2020

ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте

Концертную программу ко Дню государственного флага России подготовили духовой оркестр Главного управления МЧС по Тюменской области и Тюменское концертно-театральное объединение.

Она начнется на площади 400-летия Тюмени 22 августа в 13 часов, сообщают организаторы.

Сценой для музыкантов станет лестница Тюменского драматического театра. На 40-минутном концерте духовой оркестр исполнит известные патриотические композиции. Увидеть выступление приглашают жителей и гостей Тюмени.

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# День флага

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