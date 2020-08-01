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От тюменцев ждут фото на всероссийский конкурс "Лето в объективе"

Общество, 08:56 24 августа 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

К участию во Всероссийском открытом фестивале медиапроектов "Лето в объективе" приглашает школьников и вожатых летних лагерей Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. Он пройдет с 1 по 20 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Конкурс состоится в двух номинациях. "Детский отдых" включает категории "Музыкальные каникулы": клип и танец в лагере; "Большие гонки": видеоролик о том, как проходило спортивное мероприятие в лагере; "60 секунд лета": сюжет об отдыхе в лагере длительностью одну минуту. "Детский туризм" включает категории "Искусство путешествовать": видеоролик о том, как проходил поход, слет, экспедиция; "Коллекция путешествий": нарезка нескольких путешествий в одном видеоролике.

Представить свои работы могут школьники в возрасте 12–17 лет, принимавшие участие в летней оздоровительной кампании 2020 года, а также вожатые в возрасте от 18 до 40 лет.

Участникам необходимо пройти регистрацию на странице конкурса и подать заявку для участия в одной или двух номинациях. К заявке следует прикрепить документы и видеоролик, подготовленный в соответствии с требованиями.

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# детский летний отдых , фотоконкурс

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