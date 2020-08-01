Как не отравиться грибами, напомнили тюменцам

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Cобирать только известные грибы рекомендуют специалисты Роспотребнадзора любителям тихой охоты. Ядовитых грибов приблизительно 25 видов, напоминают в ведомстве.

Смертельной является только бледная поганка и ряд близких к ней ядовитых грибов - зеленая, весенняя, зловонная поганки, которые часто путают с зелеными сыроежками, шампиньонами.

Эксперты советуют не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы. Не собирать дикоросы вдоль дорог, поскольку даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства, они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы.

Не стоит откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся. Заготавливать впрок следует только молодые грибы. Солить, сушить, мариновать каждый вид грибов нужно отдельно, перед отвариванием тщательно промыв от частичек песка и почвы. Воду после отваривания необходимо обязательно сливать.

Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболевания ботулизмом. Грибной ботулизм – это заражение организма инфекционно-токсичной бактерией "клостридиум ботулинум", приводящее к поражению центральной и периферической нервной системы.

При приготовлении грибных консервов следует соблюдать меры профилактики. При сборе дикоросы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой. Грибы замочить в холодной воде с добавлением соли и затем тщательно промыть проточной водой. Варить их нужно 2-3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой. 10 % раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты предупреждают выделение токсина микроорганизмом.

Полученные консервы следует простерилизовать. Укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. При герметичном закатывании с помощью металлической крышки создается благоприятная анаэробная среда для размножения клостридий ботулизма.

Хранят консервы при низкой (3-6°С) температуре, употребить их нужно в течение 12 месяцев.

Не рекомендуется есть грибы людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.

При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.