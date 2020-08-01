Школу пограничного мастерства прошли тюменцы в День российского флага

| Фото: ВПО "Кречет" ВКонтакте | Фото: ВПО "Кречет" ВКонтакте

Прошли "Школу пограничного мастерства", сразились в танковом турнире, сфотографировались у ретроавтомобилей тюменцы в сквере Пограничников, где в День российского флага развернулись интерактивные площадки.

Для самых спортивных гостей праздника представители регионального объединения ветеранов-пограничников и Центра татарской культуры провели квест. Команды преодолели полосу препятствий, набрали очки в стрельбе из пневматической винтовки, собрали автомат, сразились в дартс.

Выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны развернули активисты военно-поискового отряда "Кречет" из клуба детского творчества им. А. Кижеватова.

"Мы выставляем находки из поисковых экспедиций разных лет, которые хранятся в нашем музее, и макеты оружия времен Великой Отечественной войны. В общей сложности около ста экспонатов. Наши ребята также подготовили показательное выступление с демонстрацией элементов рукопашного боя и владения оружием", - рассказал руководитель военно-поискового отряда "Кречет" Андрей Ковалевский.

С большим интересом гости праздника рассматривали выставку моделей ретроавтомобилей и мотоциклов из коллекции ветерана-пограничника Николая Торопыгина. Как отметили организаторы, праздник в честь Дня флага России постарались сделать интересным и запоминающимся для гостей всех возрастов.

"Участники военно-спортивной игры получили заслуженные подарки, желающие смогли поиграть в биатлон на радиуправляемых танках и посетить мастер - класс от представителей областной Федерации велоспорта. Кроме того, мы развернули полевую кухню и накормили всех участников праздника солдатской кашей", - рассказал председатель правления организации "Ветераны - пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Татьяна Ковалева