Проекты общественников Голышмановского округа поддержали рублем

| Фото: администрации Голышмановского округа | Фото: администрации Голышмановского округа

56 проектов НКО и инициативных групп Голышмановского округа признаны победителями четырех конкурсов, организованных благотворительным фондом "Наше время". Более 1 млн 700 тыс. рублей направлено на реализацию социально значимых программ.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Голышмановского городского округа Ольга Бадрызлова.

Благотворительный фонд получил субсидию из бюджета администрации Голышмановского округа – 2 млн 500 тыс. рублей. Данные средства были направлены на проведение конкурсов: профилактических проектов "Воплощай идеи в жизнь", поддержки гражданских инициатив, "Культурная мозаика", поддержки молодежных инициатив. Часть средств освоена на организацию работы Ресурсного центра фонда по сопровождению НКО и инициативных групп.

"Конкурсы среди НКО и инициативных групп в округе проходят с 2014 года. Раньше ими занимались профильные учреждения и ведомства. А в этом году мы получили такое право – провести сразу четыре конкурса. Особенность конкурсов этого года – их оценивали эксперты из разных регионов: Архангельская, Вологодская, Челябинская, Ленинградская и Тюменская области, Пермский и Красноярский края, ХМАО-Югра. Это нужно для того, чтобы проекты Голышмановского округа получили независимую оценку и смогли участвовать в конкурсах региональных и федеральных. Эксперты дали методические рекомендации по доработке", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Голышмановского городского округа.

На четыре конкурса поступило 69 заявок, поддержано 56. Из них шесть – это НКО, остальные – инициативные группы. В среднем размер гранта составлял от 10 до 30 тыс. рублей. Более 1 млн 700 тыс. рублей – общая сумма поддержки проектов. В ближайшее время авторы проектов получат средства на свои счета.

По словам организаторов конкурса, в этот раз много проектов, которые связаны с Годом памяти и славы, организации отдыха и досуга детей и пенсионеров. Проекты победителей краткосрочные, рассчитаны до конца 2020 года.

Анжела Лебедева