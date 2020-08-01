Фюзеляж вертолета Ми-26 доставили в Тюмень из Югры

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Фюзеляж вертолета Ми-26 весом 13 тонн доставила в Тюмень из Сургута компания "ЮТэйр – Вертолетные услуги". Воздушное судно провело в воздухе восемь часов и преодолело 700 км, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полет занял двое суток. Средняя скорость воздушного судна составила 120 км/ч, экипаж совершил две промежуточные посадки – в Демьянском и Тобольске. Управлял вертолетом один из самых опытных пилотов "ЮТэйр-Вертолетные услуги" – Александр Савинов. Его общий налет – более 14 тыс. часов, из них 6,5 тыс. – на гиганте Ми-26Т.

"Приоритетом в выполнении таких сложнейших вертолетных работ для нас является безопасность. Самым сложным было подготовить фюзеляж к перевозке, чтобы в полете он правильно держал равновесие и устойчиво вел себя в воздухе. Для этого его предварительно вывешивали на автокране и устанавливали дополнительный баланс. До вылета вертолет совершил тестовый полет с грузом, чтобы мы смогли дополнительно проверить детали транспортировки на внешней подвеске. Благодаря колоссальному опыту и профессионализму летного состава все прошло отлично", – сказал президент "ЮТэйр – Вертолетные услуги", директор по производству и режиму Алексей Виноградов.