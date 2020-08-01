Для участников онлайн-диктанта "Я гражданин" подготовили пятьдесят вопросов

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

50 вопросов подготовили составители общественно-политического диктанта "Я гражданин", который стартует в режиме онлайн 22 августа в 13 часов. Вопросы зачитают почетные граждане Тюмени и Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" Михаил Мельцер.

Онлайн-диктант пройдет на интернет-платформе мойвыбор72.ru.

"Человек заходит в аккаунт, ему открывается видео, на котором почетный гражданин зачитывает вопрос. Здесь же можно найти варианты ответов. Поскольку онлайн является единственным возможным для нас форматом проведения в этом году, мы провели съемки почетных граждан. Согласились поучаствовать заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев, журналист и писатель Анатолий Омельчук, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук, и резчик-реставратор Вадим Шитов. Они все зачитали по несколько вопросов и произнесли приветственные слова. В общем участников ждет интерактив", — поделился Михаил Мельцер.

Количество вариантов к каждому заданию варьируется — от двух до шести. Вопросы идут по трем темам: основы Конституции РФ; государственное устройство и профилактика девиантного, экстремистского поведения; информация о деятельности некоммерческих организациях.

Организаторы онлайн-диктанта насчитали более 1 тыс. 600 заявок практически со всего юга Тюменской области и от представителей других субъектов РФ. Желающие принять участие еще успевают зарегистрироваться по ссылке. Регистрация закроется в 0 часов 22 августа. Зарегистрированные участники получат по электронной почте уникальный код.

Инна Пахомова