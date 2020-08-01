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Новую методику хирургического лечения аритмии внедрили тюменские медики

Общество, 18:52 21 августа 2020

Медицинский город | Фото: Медицинский город

Лечить аритмию по методу торакоскопической эпикардиальной радиочастотной изоляции левого предсердия начали врачи ОКБ№1 в Тюмени. Операции на сердце можно выполнять тем пациентам, которым ранее отказывали из-за высокого риска во время самого хирургического вмешательства, сообщает лечебное учреждение.

Технологию отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции. Методика уже зарекомендовала себя в ведущих мировых клиниках.

Операция выполняется через три прокола с правой и три прокола с левой стороны грудной клетки. Таким образом, есть доступ к тем участкам, которые ответственны за нарушение ритма фибрилляции предсердия. Специалист прижигает очаг аритмии и убирает ушко левого предсердия, в котором формируются тромбы. То есть за одну процедуру врач исправляет нарушение ритма и минимизирует риск инсульта.

Операции выполнены трем пациентам. Все страдали от нарушения ритма сердца длительное время и имели неблагоприятный прогноз. Ранее им было отказано в проведении операции из-за большого риска. Сейчас все они чувствуют себя хорошо и проходят реабилитацию после операции по новой технологии.

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# ОКБ №1

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