В Институте X-BIO ТюмГУ появился новый многопроцессорный сервер

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Новый многопроцессорный сервер Dell PowerEdge R840 устанавливают в Институте X-BIO ТюмГУ. Он позволит решить задачи, требующие высокопроизводительных вычислений, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Сервер обладает высокой вычислительной мощностью и позволяет вести интенсивные расчеты при параллельной обработке больших объемов данных. На вооружении сервера 112 процессорных ядер на базе процессоров семейства Intel Xeon Scalable, 3 ТБ оперативной памяти и подключаемое дисковое хранилище полезным объемом более 120 ТБ. Для операторов данных закуплены профессиональные компьютеры с мониторами высокого разрешения.

Оснащение Института X-BIO современным профессиональным оборудованием позволит его сотрудникам проводить исследования на мировом уровне в сотрудничестве с лидерами в области геномики, транскриптомики и метагеномики.

Вычислительные мощности сервера планируется задействовать в образовательных задачах по магистерской программе "Математическая биология и биоинформатика" в Институте X-BIO, реализуемой совместно с НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (Москва). Это позволит магистрантам получить реальный опыт реализации удаленных вычислений на базе высокопроизводительного сервера.

В сентябре ожидается поступление нового научного оборудования для центра коллективного пользования ТюмГУ "Рациональное природопользование и физико-химические исследования".