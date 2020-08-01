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Какие вещи опасно держать рядом с телефоном, рассказали эксперты

Общество, 17:34 22 августа 2020

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

О мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов напомнил россиянам доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщают РИА Новости.

Нельзя класть один телефон на другой: в противном случае радиосигналы в конкретной точке присутствуют в большом количестве, что не очень полезно для находящихся рядом людей. Также рядом с телефоном или в обложку его чехла нельзя класть банковскую карту, так как срок ее службы значительно уменьшится из-за радиочастотного излучения.

Не рекомендуется носить телефон в сумке, где рядом лежит косметика - часто упаковки, например, от женских помад закрываются на магнит, что также может влиять на соединение и сигнал мобильного телефона.

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# банковские карты , мобильный телефон , сотовый телефон

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