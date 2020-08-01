Работники моноинфекционного госпиталя в Тюмени украсили рабочую форму российским триколором

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 100 медработников моноинфекционного госпиталя на базе областной больницы №1 получили трехцветные ленточки в День государственного флага РФ. Об этом рассказал заведующий госпиталем Алексей Барадулин.

Ленточки им вручили после окончания рабочей смены. Мини-триколорами врачи и медсестры украсили рабочую форму - в знак уважения к истории и символике страны. Отметим, что сорудники ОКБ№1 регулярно присоединяются ко всероссийским и областным мероприятиям, в том числе патриотической направленности.

Также в День российского флага трехцветные ленточки раздают на улицах областной столицы и в муниципалитетах. В Тюмени мини-триколоры получили доноры областной станции переливания крови, гости сквера "Казачьи луга" и площади 400-летия города. В 15 часов активисты "Молодой гвардии" раздадут мини-триколоры на набережной Туры.

Евгения Шевцова