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Ленточки с триколором раздадут тюменцам на набережной Туры

Общество, 13:48 22 августа 2020

Фото из группы регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте

Ленточки в цветах российского флага могут получить тюменцы на набережной Туры в 15 часов.

Их будут раздавать активисты "Молодой гвардии". Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального отделения молодогвардейцев Владимир Сбитнев, также жителям расскажут об истории праздника и пригласят увидеть, как 15-метровый флаг России устанавливают на пилоне Моста влюбленных.

"Считаю акцию очень важной, ведь флаг - один из главных символов страны. Если такие мероприятия не несут опасности для здоровья участников, они нужны даже в период пандемии - помогают сплотить россиян и напомнить о величии нашей страны", - отметил он.

Напомним, также в День государственного флага ленточки с триколором получили гости сквера "Казачьи Луга", площади 400-летия Тюмени, работники моноинфекционного госпиталя на базе ОКБ №1.

Евгения Шевцова

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# День государственного флага , Молодая гвардия , набережная

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