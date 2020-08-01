Около полутора тысяч исетских детей отдохнули в пришкольных лагерях

Фото из группы исетской школы №2 во ВКонтакте Фото из группы исетской школы №2 во ВКонтакте

15 лагерей дневного пребывания действовали на базе образовательных учреждений Исетского района летом 2020 года. В них отдохнули более 1 тыс. 500 детей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отдела образования администрации Исетского района Ольга Быбина. Она уточнила, что также лагеря дневного пребывания работали при комплексном центре соцобслуживания "Забота" и местной детско-юношеской спортивной школе.

Основной особенностью летней оздоровительной кампании 20202 года стало усиленное внимание к мерам профилактики COVID-19. Смены были ограничены по времени, отряды не пересекались между собой. Также для отрядов составили индивидуальные графики посещения столовых, а общелагерные мероприятия проводили с учетом социальной дистанции и преимущественно на свежем воздухе.

"Летняя кампания оказалась нелегкой, но для нас это определенный опыт. Все школы были обеспечены средствами индивидуальной защиты, термометрами, средствами дезинфекции. Педагоги были подготовлены, и летняя кампания завершилась с хорошими результатами", - заключила Ольга Быбина.

Евгения Шевцова