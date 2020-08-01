Пуровский мост строят с двукратным опережением графика

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На Пуровском мосту ЯНАО установили 11 опор, завершили сооружение пролетного строения – это более 5 тыс. тонн металлоконструкций. Строительство объекта идет с двукратным опережением графика. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки 23 августа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Мостовики провели отсыпку подходов к будущему мосту, на что потребовалось более 270 тыс. кубометров песка. Идут работы по устройству мостового полотна: рабочие приступили к монтажу гидроизоляции пролетного строения, водоотводных лотков и укладке асфальтобетона. Проводятся работы по укреплению конуса береговых опор моста и асфальтированию подходов. После завершения этих работ останется произвести монтаж дорожных знаков, барьерного ограждения и нанести разметку.

"Строители идут почти с двукратным опережением графика. Церемония запуска работ была в декабре 2018 года, сейчас мост уже построен. Движение откроем до конца года. Качество работ высокое. Это будет долговечный объект, который прослужит многие десятилетия", - сказал Дмитрий Артюхов.

Мост через реку Пур – уникальный инфраструктурный проект. Он строится без бюджетного финансирования, полностью за счет частного инвестора. С вводом моста восточная часть округа соединится с основной сетью региональных дорог.