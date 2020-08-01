В Тюмени потеплеет к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 25 градусов потеплеет в Тюмени к концу наступившей недели.

По данным центра Фобос, в регионе только в отдельные дни могут пройти короткие ливни. В начале недели еще будет прохладно, затем столбики термометров прибавят 5-6 градусов к своим показаниям.

24 августа в Тюмени ожидается до 20 градусов тепла, переменная облачность, возможен кратковременный дождь. 25 августа будет пасмурно, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

26 августа потеплеет до плюс 22 градусов, пройдут кратковременные дожди. 27 и 28 августа столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 23, осадков не ожидается.

В выходные, 29 и 30 августа, максимальная дневная температура воздуха составит 25 градусов выше ноля.

Любовь Голышева