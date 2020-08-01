Добровольные пожарные заступили на дежурство в Уватском районе

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Добровольная пожарная команда по охране с. Алымка Уватского района заступила на боевое дежурство. Личный состав, заступающий на круглосуточное дежурство, прошел специальную подготовку в подразделениях муниципальной и федеральной пожарной охраны, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Необходимость в добровольцах связан с отдаленностью населенного пункта от ближайшего поста пожарной охраны. В состав Алымского сельского поселения входят четыре села, в которых проживают 363 человека.

На вооружении добровольцев стоит пожарный автомобиль АРС-14. Добровольцы прошли обучение по эксплуатации техники и пожарно-технического вооружения.