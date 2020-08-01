Антикварный инструмент получили в дар музыканты Тюменской филармонии

| Фото: tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Новый инструмент - антикварное фортепиано P.F. Welzel, Breslau появился в Тюменской филармонии к открытию 62-го концертного сезона. Его передали в дар партнеры учреждения, сообщает филармония.

Инструмент сделан в Бреслау, вероятно в конце XIX – начале XX века. Известно, что центр европейского фортепианного производства в это время сосредоточился в Германии, старейшие фабрики располагались в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Брауншвейге, Штутгарте.

Фортепиано было передано как декоративный предмет интерьера, но настройщику филармонии Алексею Графову удалось превратить антиквариат в рабочий инструмент. Фортепиано не будет звучать на концертах, его используют для проведения фотосессий.

Фото на память можно сделать уже 2 сентября на открытии нового концертного сезона.