Нюта Федермессер приглашает общественников на форум "Сильные идеи для нового времени"

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

К участию в форуме "Сильные идеи для нового времени" приглашает НКО одна из главных экспертов по направлению "Новая социальная политика" Нюта Федермессер. Он пройдет в Сочи в октябре. Заявки на форум можно направлять до 10 сентября.

Поделиться идеей и получить оценку экспертов проекта можно здесь, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"Мы приглашаем все НКО, работающие в соцсфере, к совместной работе по созданию и утверждению концепции новой социальной политики, где качество сервиса и набор услуг не унижают человека, а адаптируются к его особенностям. Наполнять эту концепцию мы будем реальными идеями, воплощение которых на практике позволит человеку не перекраивать свою жизнь, сохранить общепринятую норму, несмотря на любые уязвимости. Только начав этот путь, мы заставим сегодняшнюю систему поверить, что от наших практических знаний, переработанных в идеи и проекты, будет толк для людей и экономическая польза. Это надо доказать. И мы докажем. Мы не третий сектор, мы – первый", – отметила эксперт.

Нюта Федермессер с 17 лет работала волонтером в хосписах России и Великобритании. Она является основателем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", ведет активную просветительскую работу по изменению отношения людей к паллиативной помощи.