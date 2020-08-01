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Пешеход погиб под колесами Toyota в Тобольском районе

Происшествия, 11:13 25 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

33-летнего пешехода сбили насмерть на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 25 августа. ДТП произошло в 0 часов 30 минут на 271-м км пути — в Тобольском районе.

Автомобиль Toyota RAV4 из Сургута сбил 33-летнего жителя с. Малозеркальцево Тобольского района. "Мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу, где нет пешеходного перехода", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход скончался на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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