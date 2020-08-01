Пешеход погиб под колесами Toyota в Тобольском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
33-летнего пешехода сбили насмерть на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 25 августа. ДТП произошло в 0 часов 30 минут на 271-м км пути — в Тобольском районе.
Автомобиль Toyota RAV4 из Сургута сбил 33-летнего жителя с. Малозеркальцево Тобольского района. "Мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу, где нет пешеходного перехода", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Пешеход скончался на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова