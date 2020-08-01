Тюменский проект образовательной интеграции стал лучшим на конкурсе "Моя страна – моя Россия"

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Работа Виктора Костырченко из Тюменской области признана одной из лучших на XVII Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" в номинации "Мои открытые университеты".

Он представил инициативу внедрения проектной деятельности с привлечением предприятий-партнеров в образовательную программу Тюменского индустриального университета. Также в число лучших вошли проекты мобильной школы 3D-моделирования, летней школы русского языка и культуры для иностранных граждан и инициатива создания студенческого рекрутингового агентства от представителей Свердловской, Омской и Саратовской областей.

По мнению экспертов конкурса, эти проекты позволяют сделать образовательные учреждения стартовыми площадками для профессиональной, творческой и научной самореализации молодежи. При этом именно студенты становятся главной движущей силой многих перемен.

Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно позже, на общей торжественной церемонии награждения. По предварительным оценкам, она состоится в сентябре 2020 года.