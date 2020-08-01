Тюменцы научатся составлять карьерные карты и проходить собеседования

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Развитию надпрофессиональных и профессиональных компетенций посвятят заключительную неделю серии развлекательно-познавательных встреч с представителями молодежных сообществ города, сообщает мультицентр "Моя территория".

24 августа стартовала трехдневная образовательная программа "ПрофИнтенсив". Это открытые и закрытые онлайн-встречи с экспертами по вопросам функционирования современного рынка труда, профессионального самоопределения, построения карьеры и развития гибких навыков для успешного трудоустройства. Директор по персоналу из аутсорс-продакшн CREATIVE Наталья Изотова рассказала про кадровый потенциал, раскрыла особенности удаленной работы и поделилась информацией о ключевых навыках востребованного специалиста.

25 августа в 19 часов на платформе Zoom основатель и директор центра кадровых решений "Фабрика HR" Екатерина Акатьева научит желающих создавать карьерную карту. Карта позволит выстроить индивидуальный профессиональный путь и определить шаги по достижению целей. Стать участником тренинга "Профбилдинг" можно по предварительной регистрации.

26 августа на zoom-аукционе "Ставки на скиллы" 12 участников смогут пройти по четыре собеседования с HR-специалистами. Получить оценку в виде денежной валюты, а в конце события узнать свою "стоимость" на рынке труда.

"Последнюю неделю августа мы решили посвятить надпрофессиональным и профессиональным компетенциям. В начале недели участников ждет трехдневный образовательный "ПрофИнтенсив", где они познакомятся с ситуацией на рынке труда. Узнают про профессии, на которые стоит сделать ставку. Оценят свои компетенции на zoom-аукционе. В общем, эта неделя принесет реальную пользу тем, кто находится в поиске работы, либо решает, куда пойти учиться", — рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Также пройдут прямые эфиры, посвященные эффективным инструментам для создания событий и управлению финансами. 26 августа в 19 часов эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, член региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив, победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства Rybakov Foundation Teacher’s Lab Дмитрий Чикунов расскажет, как и с помощью чего планировать работу над проектами.

27 августа в очередном выпуске шоу "Диванные бои" приглашенные гости поделятся рекомендациями по управлению личным бюджетом. Начало трансляции в 19 часов.

Участие в эфирах бесплатное. Узнать о дальнейших выпусках можно в группе во Вконтакте.