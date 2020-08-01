Два предприятия Тюменской области вышли в финал конкурса "Экспортер года"

| Фото: «Тюменские аэрозоли» ВК (архив) | Фото: «Тюменские аэрозоли» ВК (архив)

Два предприятия из Тюменской области - "Тюменские аэрозоли" и компания, занимающаяся производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок, вышли в финал конкурса "Экспортер года", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Они примут участие в федеральном этапе конкурса. Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в ноябре.

В номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство" все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победителем признана компания, занимающаяся производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке составляет 90%. За последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Еще два тюменских предприятия – НордЭко и Заводуковский маслозавод - заняли в этой номинации второе и третье места соответственно.

"За победой в каждой из номинаций кроется огромный труд, а также талант, энергия и смелость, необходимые для успешного выхода на внешние рынки. Уральский регион исторически был богат сильными предприятиями, известными далеко за пределами России. Поэтому искренне надеюсь, что после окружного этапа вы успешно представите свои компании и на федеральном уровне, а ваши бренды будут всё более узнаваемы за рубежом", – поздравил победителей заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Тюменские аэрозоли" стали победителем номинации "Прорыв года". Компания производит качественную аэрозольную продукцию: антисептики, репелленты, товары для охоты и рыбалки, смазки, кислородные баллончики для дыхания, авто и бытовую химию и многое другое. Ассортимент производимой продукции составляет 232 наименования. За прошлый год объем экспорта вырос на 40%. Заключены новые дилерские контракты с официальными представителями в Казахстане и Болгарии.

Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика" стала второй в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес".

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что к концу 2024 года планируется достичь объема экспорта продукции регионального АПК в размере 30 млн долларов США, что соответствует заявленным планам регионального проекта "Экспорт продукции АПК Тюменской области", который реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Тюменская область обладает необходимым потенциалом для обеспечения роста показателей экспорта не только сельскохозяйственной продукции.