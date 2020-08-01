В Голышмановском округе уничтожили два гектара конопли

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Два гектара дикорастущей конопли уничтожили сотрудники полиции в ходе операции "МАК-2020" в Голышмановском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Дикорастущее наркотическое растение было сожжено, земля перепахана.

Кроме того, в ходе операции МАК-2020 полицейские задержали 43-летнего жителя с. Окунево. Мужчина хранил у себя доме 15 гр. марихуаны. Задержанный пояснил, что наркотическое вещество предназначено для личного пользования. Также была задержана 42-летняя жительница округа. У нее дома изъято 9 гр. марихуаны. По данным фактам возбуждены уголовные дела.