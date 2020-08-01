В Тобольске создают временные рабочие места

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Временные рабочие места для безработных граждан создают в Тобольске. Для этого впервые внедрена практика онлайн-собеседования, сообщает городская администрация.

В Тобольске наблюдается рост количества длительно неработающих граждан, обратившихся в центры занятости населения. Для их трудоустройства в городе впервые внедрена практика онлайн-собеседования, проведены заседания с соискателями, проводится работа по поддержке инвестиционных проектов.

По результатам собеседований зачастую прослеживается отсутствие заинтересованности длительно неработающих граждан в трудоустройстве. Например, для организации требовалось заполнить 10 вакансий с заработной платой 25-35 тыс. рублей. Центр занятости пригласил на собеседование 58 кандидатов, из которых пришли на собеседование 15, а на трудоустройство согласились только два человека.

Для выхода из ситуации был разработан алгоритм взаимодействия по выявлению неформальной занятости. В том числе попыток получения или фактического получения пособия по безработице незаконным путем. Продолжена работа по привлечению самозанятого населения к декларированию своих доходов и уплате налогов путем государственной регистрации. Рассматриваются бизнес-планы от безработных граждан, пожелавших открыть свое дело.