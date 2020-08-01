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Тракторист голышмановского сельхозпредприятия похитил пятьсот литров топлива

Происшествия, 15:59 25 августа 2020

mintrud.udmurt.ru | Фото: mintrud.udmurt.ru

Кражу дизельного топлива раскрыли сотрудники полиции в Голышмановском городском округе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С территории сельхозпредприятия было похищено более 500 литров дизельного топлива. К совершению преступления оказался причастен 21-летний работник организации. Подозреваемый работал на тракторе в поле. В течение нескольких дней он сливал топливо. Позже молодой человек продал 500 литров горючего, причинив ущерб предприятию на сумму более 17 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# кража , топливо

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