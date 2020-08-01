Тюменская пенсионерка перевела мошеннику крупную сумму денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 тыс. рублей лишилась 69-летняя тюменская пенсионерка, доверившаяся мошеннику. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником государственного учреждения и под предлогом выплаты компенсации за купленные ранее лекарственные препараты похитил около 200 тыс. рублей.

"Доверчивая пенсионерка сама переводила деньги через платежные системы на банковские счета неустановленного банка. Неизвестный, владея информацией о приобретении БАДов для лечения, убедил женщину в том, что продукция, которую она заказывает некачественная и продается мошенниками. Для того, чтобы вернуть стоимость продукции ей якобы необходимо перевести страховку, транспортные и другие расходы. Злоумышленник заверил жертву, что все суммы вернут", — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские рекомендуют тюменцам чаще общаться со своими пожилыми родственниками, объяснять им, что злоумышленники звонят на сотовые и стационарные телефоны и представляются сотрудниками банка, государственных структур, медицинских учреждений, а потом похищают сбережения пенсионеров.