Тюменцы оценили плюсы и минусы онлайн-собеседований при приеме на работу

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

18 % соискателей из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов проходили онлайн-собеседование при устройстве на работу в последние три месяца, выяснила служба исследования сайта hh.ru.

"В 94 случаях из ста инициатором проведения собеседования в режиме онлайн был работодатель. Мнение соискателей относительно такого формата разделились поровну: для 30 процентов онлайн оказался сложнее, чем обычная очная встреча с HR-менеджером, еще для 30 процентов - наоборот, легче. Еще 36 процентов вообще не заметили принципиальной разницы", - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Те, кто поддержал онлайн-собеседования, отметили, что этот формат имеет ряд преимуществ: экономия времени, комфортная обстановка, экономия материальных средств, возможность оперативного обмена данными и легкость завершения беседы.

Те, для кого онлайн-режим оказался более сложным, к минусам причислили отсутствие прямого контакта, невозможность составить полноценную картину о компании, проблемы с качеством связи и неподходящую обстановку.

Среди тех респондентов, кто имеет опыт онлайн-собеседований, у 43% такая "встреча" с потенциальным работодателем была лишь единожды, у 36% - до пяти раз, у 10% - больше пяти раз.