27 студентов и аспирантов ТюмГУ получили стипендии президента и правительства

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Два аспиранта и шесть студентов ТюмГУ получили стипендии президента России, шесть аспирантов и 13 студентов университета стали обладателями стипендии правительства на 2020-2021 учебный год, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Все получатели имеют выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, публикациями научных статей, документами на авторское право.

Список стипендиатов здесь.