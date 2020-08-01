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27 студентов и аспирантов ТюмГУ получили стипендии президента и правительства

Общество, 18:02 26 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Два аспиранта и шесть студентов ТюмГУ получили стипендии президента России, шесть аспирантов и 13 студентов университета стали обладателями стипендии правительства на 2020-2021 учебный год, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Все получатели имеют выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, публикациями научных статей, документами на авторское право.

Список стипендиатов здесь.

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# стипендии , ТюмГУ

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