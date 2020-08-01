27 студентов и аспирантов ТюмГУ получили стипендии президента и правительства
| Фото: ТюмГУ
Два аспиранта и шесть студентов ТюмГУ получили стипендии президента России, шесть аспирантов и 13 студентов университета стали обладателями стипендии правительства на 2020-2021 учебный год, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Все получатели имеют выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, публикациями научных статей, документами на авторское право.
Список стипендиатов здесь.