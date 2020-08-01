Верблюд Добрыня и лиса Атланта понравились ишимцам - участникам программы реабилитации

| Фото: Мини-зоопарк "Ноев Ковчег" г. Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Мини-зоопарк "Ноев Ковчег" г. Ишим во "ВКонтакте"

В ишимском мини-зоопарке "Ноев ковчег" конного клуба "Кентавр" разработали бесплатные игровые программы для детей группы особого внимания и взрослых инвалидов, проходящих краткосрочную реабилитацию в городском центре социального обслуживания населения "Забота".

Как рассказала директор "Кентавра" Евгения Пшеничникова, в месяц проводится четыре занятия. Группы в "Заботе" набираются раз в 18 дней, каждый новый временный коллектив обязательно приходит пообщаться и поиграть с питомцами зоопарка.

"До введения режима ограничений к нам приходили еще и пенсионеры из группы профилактики деменции, которые тоже с огромным удовольствием контактировали с животными и участвовали в игровых программах. С нетерпением ждем их вновь", - подчеркнула Евгения Пшеничникова.

Она отметила, что ребята из неблагополучных семей трепетно относятся к зверям, проявляют хорошую смекалку в викторинах. Взрослые люди с ограниченными возможностями от 18 до 55 лет играют с животными, с интересом узнают о них новые факты. У каждого участника программы появились свои любимцы из числа питомцев. А их много: несколько лошадей, верблюд Добрыня, ослица Пуговка, лиса Атланта, норка Герман, носуха Гоша, неясыть обыкновенная (сова) Сима, нутрия Горыныч, кролики и белки.

Интересно появление клички у нутрии. Самца привезли из большереченского зоопарка Омской области. Не сразу, но поняли, что он слепой. При приближении к клетке людей самец начинал фыркать, подпрыгивать и пугать, что в сочетании с грозными зубами определило его кличку – Горыныч.

"Хорошо, что часть ограничений позади, стали приходить люди. Наши ежегодные помощники, их около двадцати, привозят животным фрукты и овощи, выращенные в своих садах и огородах. Все неравнодушные ишимцы могут поделиться с питомцами яблоками, огурцами, капустой и другими дарами осени. Если есть желание помочь финансово, не откажемся", - сказала Евгения Пшеничникова.

Она добавила, что в 2020 году поступлений животных не было, так как зоопарк готовится к переезду в вольеры на новой территории.

Инна Кондрашкина