Жильцов дома на улице Мелиораторов в Тюмени выселят в экстренном порядке

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Выселение жильцов дома №1а на ул. Мелиораторов в Тюмени, который ранее признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации, начнется 26 августа. Процедура пройдет в экстренном режиме, сообщает администрация Тюмени.

В 19 часов 26 августа с жильцами встретятся представители администрации города, спасательных и социальных служб. Тюменцам расскажут, что проживать в их доме на данный момент нельзя. У жителей будет возможность вместе со спасательными службами вернуться в квартиру за вещами первой необходимости и выехать в гостиницу "Колос". Для этого будут предоставлены бесплатные автобусы. В дальнейшем в сопровождении спасателей можно будет вернуться и забрать более крупные вещи.

Напомним, решение о введении режима вероятной чрезвычайной ситуации было принято на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени 25 августа.

В мэрии пришли к выводу, что эксплуатацию дома необходимо временно прекратить. Проживание в гостинице "Колос" будет бесплатным. Две недели находиться в ней имеют право даже те, кто не имеет регистрации по месту жительства в данном доме и не является собственником помещений в нем. Остальные имеют право проживать в гостинице бесплатно до двух месяцев.

За это время городские структуры рассмотрят вопрос признания дома аварийным и дальнейшую его судьбу. Существует два варианта развития событий: либо его признают подлежащим сносу и расселению, либо специализированная проектная организация разработает решение по восстановлению строительных конструкций дома. При этом проект и дальнейшие строительно-монтажные работы будут оплачены из бюджета Тюмени.