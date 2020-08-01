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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двенадцать тысяч жителей Уватского района получат защиту от сезонного гриппа

Общество, 12:18 27 августа 2020

www.uvatregion.ru

12 тыс. человек запланировано привить в Уватском районе от сезонного гриппа в 2020 году. Это составляет 60% от общего количества населения, сообщает пресс-служба администрации муницпалитета.

За счет средств обязательного медицинского страхования будут привиты 46 % жителей. В эту категорию входят дети до 18 лет, пациенты из группы риска с хроническими заболеваниями такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение. Бесплатно привьют всех лиц старше 60 лет и работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, сферы бытовых услуг и коммунального хозяйства.

Оставшиеся 14 % населения необходимо вакцинировать за счет средств работодателей и физических лиц. Стоимость одной вакцины составит не более 300 рублей. Для ее получения необходимо обращаться в отдел платных услуг в поликлинике в Увате.

"Желательно, чтобы люди понимали, что прививаться важно. Вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа и может уберечь от тяжелого течения заболевания. Для выработки иммунного ответа нужно всего лишь две-три недели", – сказала исполняющая обязанности главного врача Областной больницы №20 Наталья Телегина.

Прививочная кампания в Уватском районе начнется с 1 сентября.

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# вакцина , грипп , прививки

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