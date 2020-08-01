В Тюмень из-за тумана задерживается прилет нескольких самолетов

| Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте (архив) | Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте (архив)

Прилет нескольких рейсов в Тюмень 27 августа задерживается из-за тумана.

"Рейсы задержаны в основном на прилет – это Москва, Воронеж, Екатеринбург. Соответственно, отправление этих же рейсов откладывается в связи с поздним прибытием. Прилетели поздно – идет накладка, вылетают позднее", – рассказала пресс-секретарь аэропорта "Рощино" Виктория Яковлева.

За актуальной информацией можно следить на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Здесь можно увидеть информацию об отмене рейса на Ростов-на-Дону.

"Это не связано с туманом, рейс чартерный, поэтому авиакомпания имеет право перенести время вылета или вовсе отменить рейс", – добавили в пресс-службе.

Инна Пахомова