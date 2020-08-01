ХК "Рубин" переиграл в контрольном матче "Югру"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в рамках подготовки к чемпионату Высшей хоккейной лиги провел домашний контрольный матч с "Югрой" из Ханты-Мансийска, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась победой хозяев - 6:3. Счет открыло первое звено рубиновцев. Егор Попов и Алексей Митрофанов помогли отличиться Денису Давыдову. Через минуту югорчане восстановили паритет – успеха добился защитник Максим Веревкин.

Во втором отрезке рубиновцы организовали три безответные голевые атаки. На 25-й минуте великолепный бросок удался в равных составах Вадиму Кравченко. На экваторе поединка он оформил дубль в меньшинстве, а ближе к сирене реализовал большинство защитник Константин Фаст.

В третьем периоде на последний рубеж гостей заступил Евгений Волков. В самом начале отрезка тюменцы огорчили его дважды с интервалом в 21 секунду. Отличились Георгий Бусаров и Алексей Митрофанов. В концовке встречи нападающий гостей Иван Фищенко оформил дубль.