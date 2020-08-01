Ямальские педагоги за классное руководство получат пять тысяч рублей

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Надбавку в размере пяти тыс. рублей начнут ежемесячно получать 3,4 тыс. классных руководителей школ Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 сентября, сообщает правительство округа.

"Для ямальских учителей сумма будет умножена на районный и северный коэффициенты, установленные для нашего региона на федеральном уровне. Надбавка положена абсолютно всем классным руководителям, независимо от количества детей в классе", - рассказала начальник отдела программно-целевого планирования и финансирования департамента образования ЯНАО Светлана Галкина.

В ведомстве подчеркнули, что с введением выплаты будут также сохранены и ранее установленные региональные доплаты.