В Тюмени инспектора колонии осудили за передачу осужденному телефонов

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Бывшего инспектора колонии, передавшего за взятки осужденному телефоны, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

С августа 2019 года по март 2020 года инспектор отдела безопасности колонии за взятки от осужденного, отбывающего наказание за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства, а также другие запрещенные предметы. 217 тыс. рублей были перечислены на банковскую карту пасынка сотрудника колонии.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, лишил его права занимать должности в органах ФСИН России сроком на три года.

В возбуждении уголовного дела в отношении осужденного было отказано, поскольку он сообщил о даче взяток и способствовал расследованию преступлений.