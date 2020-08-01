Тюменцам напомнили о риске отравления в грибной сезон

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Роспотребнадзор предупредил жителей Тюменской области о возможности отравления в грибной сезон и подготовил рекомендации, как собирать и готовить грибы.

В ведомстве отметили, что именно в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами. Ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

Незнакомые виды грибов лучше пропускать. Наиболее опасные ядовитые грибы: бледная поганка, мухомор, сатанинский гриб. Ядовитые свойства этих грибов не исчезают ни при каких видах обработки.

Все срезанные с ножкой грибы нужно перебрать в тот же день: выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые, грибы без ножек, дряблые, несъедобные и ядовитые. Приготовить грибы лучше в день сбора, при этом каждый вид должен быть обработан отдельно.

Специалисты отмечают, что грибы — трудноперевариваемый продукт, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Детям до 14 лет не рекомендуется употреблять грибы в пищу.