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Депутат Тюменской гордумы вручила подарки ветеранам

Общество, 15:47 27 августа 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева побывала в гостях у ветеранов трудового фронта Клавдии Ларионовой и Веры Преснецовой.

Клавдия Афанасьевна Ларионова в этом году отпраздновала 90-летний юбилей. После окончания семи классов Клавдия трудилась в Байкаловском районе Тюменской области на заготовках древесины для оружейных прикладов.

В 1943 году она получила производственную травму, попала в тюменский госпиталь, а после выздоровления осталась там и проработала медицинской сестрой до выхода на пенсию. Депутат поздравила ветерана с днем рождения и вручила подарки.

Ветерану трудового фронта Вере Ивановне Преснецовой Альбина Селезнева вручила подарок и Благодарственное письмо депутата за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Больше 20 лет Вера Ивановна проработала кладовщиком на торговой базе "Главтюменьгеологии" в Тюмени.

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# ветераны , гордума

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