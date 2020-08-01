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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лжебанкир выманил у тюменца сто пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 15:14 27 августа 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

150 тыс. рублей лишился житель Тюмени, поверив телефонному мошеннику, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшему на сотовый телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка, а затем под предотвращением несанкционированного снятия денежных средств похитил деньги.

Полицейские устанавливают лиц причастных к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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