Лжебанкир выманил у тюменца сто пятьдесят тысяч рублей
| Фото: duma.gov.ru
150 тыс. рублей лишился житель Тюмени, поверив телефонному мошеннику, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Потерпевшему на сотовый телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка, а затем под предотвращением несанкционированного снятия денежных средств похитил деньги.
Полицейские устанавливают лиц причастных к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.